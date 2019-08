Festival del Montalabano, concerto dell'ArmoniEnsemble Guitar Trio

Dopo i ripetuti successi dei concerti finora svolti del XXII FESTIVAL MUSICALE E CULTURALE TRA STORIA E NATURA DEL MONTALBANO, organizzati dall’ACM Rospigliosi con l’aiuto dell’amministrazione del comune di Lamporecchio, un’altro appuntamento musicale è pronto: Lunedì 12 agosto alle ore 21,30 presso Villa di Papiano (ex dell’Americana) – località Papiano – Lamporecchio ArmoniEnsemble Guitar Trio formato da Palma di Gaetano – flauto, Giordano Muolo – Clarinetto, Vincenzo Zecca - Chitarra. La serata sarà piena di tensione musicale e il programma intenso e vario, i brani inediti composti per ArmoniEnsemble Piano Trio, tratti dal loro nuovo CD, si fonderanno con temi famosi tratti da colonne sonore e rielaborati per questa inusuale formazione. Dal barocco al jazz, dalla samba alla pizzica, in un suggestivo percorso che porterà con sé anche il mare e la terra d'origine dei 3 musicisti.

ArmoniEnsemble Guitar Trio è formato da concertisti provenienti da studi di formazione classica che da anni si dedicano all’attività concertistica in ambito solistico, cameristico e orchestrale, con repertori che spaziano dal XVI secolo fino ai giorni nostri e abbracciano differenti generi musicali.

Dopo un lustro di studio, amicizie artistiche e ricerca, nasce un progetto discografico “ArmoniE d'Autore” (etichetta dotGuitar) che raccoglie opere di “giovanissima” creazione, molte delle quali appositamente scritte o rielaborate per AE Guitar Trio da compositori italiani, contemporanei, viventi. Nonostante la modernità di genesi, ogni brano contenuto nel CD ed eseguito dall'ensemble, conserva una “tradizionale” struttura armonico-melodica, non tralasciando, tuttavia, la sorpresa e la ricercatezza della “nuova musica”.

Il Trio si contraddistingue per il perfetto equilibrio dinamico e sincronismo agogico di ogni esibizione: la presenza di due strumenti a fiato non toglie alla chitarra sonori momenti di tecnica virtuosistica e la chitarra, a sua volta, supporta armonicamente la destrezza e la briosità del flauto o la maestria tecnica e la calda cantabilità del clarinetto.

L’Ensemble ha sempre riscosso largo consenso di pubblico e di critica per le sue coinvolgenti esecuzioni nei numerosi concerti tenuti sul territorio nazionale ed estero.

Ingresso libero a offerta. Per informazioni tel 335.5439579

