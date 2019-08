Forteto, Quartini (M5S): "Interrogazione sulla richiesta danni della Regione"

“Presenteremo un’interrogazione per capire le ragioni della richiesta danni avanzata dalla Regione Toscana nei confronti della comunità del Forteto”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Andrea Quartini. "Chiederemo - prosegue - l'audizione del commissario straordinario Jacopo Marzetti nelle commissioni consiliari regionali competenti". Sull’argomento, assieme a Quartini, interviene anche la deputata M5S Yana Ehm. “Deve far riflettere – spiegano - l’ambivalente ipocrisia di un governo regionale che si è dimostrato inadeguato nella gestione del caso Forteto. La giunta è sempre stata ostile al commissariamento della cooperativa dando come motivazione il timore di possibili ripercussioni negative sull’attività commerciale: adesso, invece, arriva la scelta di agire con una richiesta danni che potrebbe coinvolgere, tra cooperativa e indotto, centinaia di persone”.

Fonte: M5S area comunicazione

