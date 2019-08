Fuochi d'artificio nel cuore della notte svegliano il centro storico di San Miniato

Sono le una e trenta precise, dopo la serata del mercoledì di un noto locale di San Miniato alcuni giovani si attardano in centro con l'ultima bevuta e le ultime chiacchiere tra amici. D'un tratto, un fascio di colori illumina la notte. Dal prato di piazza del Duomo partono numerosi fuochi d'artificio che assordano gli astanti e i residenti, considerata la vicinanza dalle abitazioni. Lo spettacolo è indubbiamente bello, lo sarebbe di più se fosse la mezzanotte di San Silvestro. Basterebbe solo che ci fosse un senso a questi spettacoli pirotecnici non richiesti. Invece, l'unica reazione è lo stupore di alcuni, qualche sparuto applauso e la rabbia di chi pensa di aver già perso una notte di riposo, tra cui anche gli ospiti del vicino hotel Miravalle. Alcuni ragazzi erano presenti in piazza e hanno visto arrivare delle persone che hanno posizionato la scatola con i fuochi d'artificio, li hanno accesi e poi se la sono filata in auto. Le forze dell'ordine sono state allertate. La bravata potrebbe comportare a una denuncia per disturbo della quiete pubblica.

Elia Billero

Tutte le notizie di San Miniato