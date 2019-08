Guide turistiche abusive a Firenze, sette persone nei guai

Continuano i controlli della Polizia Municipale per individuare le guide turistiche abusive, in collaborazione con i “ciceroni” ufficiali. Nelle ultime due settimane gli agenti del Reparto Sicurezza del Consumatore hanno sottoposto a verifica 12 guide delle quali risultate 7 abusive (una di nazionalità belga, 4 cinese e due coreane) nelle aree di piazza del Duomo e piazza Signoria. Per tutti è scattata la sanzione da 2.000 euro come previsto dalla legge regionale per l’attività di guida abusiva.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

