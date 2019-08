Baracche a fuoco a Ghezzano, esplode una bombola del gas

Un incendio è scoppiato in alcune baracche a Ghezzano e, durante le operazioni di spegnimento, è esplosa pure una bombola del gas. È accaduto oggi pomeriggio, giovedì 8 agosto, tra via Selmi e via Lazzari nel comune di San Giuliano Terme.

I vigili del fuoco di Pisa sono stati chiamati per un rogo di sterpaglie ma, giunti sul posto, si sono resi conto che stavano andando a fuoco delle baracche. Poi, come detto, è esplosa una bombola mentre le fiamme venivano domate. Non ci sono danni a persone e l'intervento è tuttora in corso.

"L’incendio ha coinvolto due annessi adiacenti a una civile abitazione all’interno dei quali vi era vario materiale andato completamente distrutto. Sono in corso le indagini per determinare le cause che hanno determinato l’incendio" fanno sapere dai vigili del fuoco.

Tutte le notizie di San Giuliano Terme