La municipale di Pieve a Nievole sventa furto di bicicletta in via Matteotti

La segnalazione del cittadino è stata determinante, insieme alla velocità di intervento della polizia municipale che ha colto in flagranza di reato il giovane ladro specializzato in due ruote.

In questo modo, nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto 2019, gli agenti hanno potuto sventare il furto di una bicicletta in via Matteotti a Pieve a Nievole.

La polizia municipale, che stava pattugliando la zona per la chiusura dei passaggi a livello per l’effettuazione di lavori alla ferrovia, ha ricevuto la telefonata di una persona che aveva notato l’atteggiamento sospetto di un giovane che armeggiava con il lucchetto di una bicicletta parcheggiata nella strada della cittadina.

“Mi congratulo con la polizia municipale che ha prontamente sventato il furto della bicicletta, che apparentemente sembra un problema secondario ma che, purtroppo, vede moltiplicarsi questi episodi che, per chi li subisce, sono molto irritanti per l’aspetto economico del danno e per il senso di insicurezza che procurano. La tempestività di intervento dimostra che i nostri agenti presidiano con attenzione il territorio e questo è certamente un elemento molto positivo in termini di controllo dello stesso- dice il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti-. In questo senso molti complimenti vanno anche al cittadino che, dimostrando uno spiccato senso civico, ha permesso che il furto non venisse completato”.