Liberazione di Firenze 11 agosto, Cgil: "No spazio a razzisti e fascisti"

La Camera del Lavoro di Firenze, con una delegazione guidata dalla segretaria generale Paola Galgani, parteciperà come sempre alle celebrazioni dell’11 agosto per la Liberazione di Firenze dal nazi-fascismo. Non una stanca ricorrenza, ma un momento importante, oggi più che mai, per rivendicare i valori di libertà e giustizia, fondamenti del nostro agire civile e sindacale.

Siamo preoccupati per il diffondersi di atteggiamenti e parole di odio razziale, anche da parte di esponenti di primo piano del governo. Razzismo, fascismo, attacco alla libertà da sempre si legano tra loro. Non è tollerabile che ci siano organizzazioni e politici che fanno chiaro riferimento al fascismo e al razzismo. Anche per questo sosteniamo l'Anpi Firenze che chiede di non autorizzare l'iniziativa di estrema destra che si tiene ogni anno l'11 agosto a Trespiano.

L'11 agosto è un giorno di festa e non c'è spazio per nostalgici, razzisti e fascisti.

Fonte: Cgil Firenze e Toscana - Ufficio Stampa

