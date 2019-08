Dramma sul Monte Bianco, 47enne toscana muore dopo una caduta

Un dramma si è verificato sull'Aiguille de Marbrées, a 3.500 metri di quota. Giuditta Parisi, 47enne di Montalcino, è morta mentre stava scendendo con il suo compagno dal massiccio del Monte Bianco, al confine tra Francia e Italia. La donna è precipitata per cento metri.

Molto gravi le condizioni del compagno, guida alpina di Courmayer e volontario del soccorso alpino, anche lui caduto assieme a Parisi. L'uomo si trova adesso all'ospedale di Ginevra.

L'incidente si è verificato alle due del pomeriggio di oggi, giovedì 8 agosto. La causa non è ancora chiara, ma pare che un ancoraggio si sia rotto e una corda si sia staccata, facendo precipitare i due. Non sembra che il riscaldamento climatico e i crolli abbiano avuto la loro parte nella vicenda. Non sono state nemmeno terze persone a causare la caduta, spiegano dalla Gendarmerie di Chamonix.

