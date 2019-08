Morto a Firenze Guido Fink, fu professore universitario e critico cinematografico

È scomparso martedì a Firenze Guido Fink. Il critico letterario, teatrale e cinematografico era nato a Gorizia nel 1935. Di famiglia ebrea, si trasferì ancora bambino insieme alla famiglia a Ferrara quando il padre perse il lavoro in seguito alle leggi razziali, e rimasto orfano dello stesso quando questi fu deportato ad Auschwitz, Fink si laureò nel 1958 all'Università di Bologna in lingua e letteratura inglese. Già a metà degli anni Cinquanta sviluppò un forte interesse per il cinema, collaborando con le pagine ferraresi di "l'Unità".

Anglista, critico letterario e teatrale, storico e critico del cinema, Guido Fink ha fornito contributi fondamentali sia su singoli registi (per esempio, Ernst Lubitsch e William Wyler) sia su periodi e tendenze, con particolare riguardo alle cinematografie statunitense, inglese e italiana.

È stato docente universitario all'Università di Bologna e dal 1989 ha assunto l'insegnamento di lingua e letteratura inglese all'Università di Firenze. Dal 1999 al 2003 ha ricoperto anche l'incarico di direttore dell'Istituto italiano di cultura di Los Angeles.

Nel 1958 iniziò la collaborazione con la rivista "Cinema nuovo", per la quale scrisse, nell'arco di un quindicennio, numerosi saggi, articoli e recensioni di film, con analisi sul Free Cinema e in particolare sul binomio Joseph Losey-Harold Pinter, sul nuovo cinema americano degli anni Sessanta, su autori quali Michelangelo Antonioni e Luchino Visconti, che nel tempo sono rimasti tra i suoi preferiti. Trascorse anche lunghi periodi di docenza e ricerca negli Stati Uniti, a Priceton, Ucla e Berkeley. Guido Fink è stato autore di numerosi saggi e articoli. Di notevole importanza lo studio e gli scritti su Michelangelo Antonioni. Insieme alla moglie Daniela ha anche curato la traduzione in italiano del capolavoro di Steven Spielberg 'Schindler's List'. Da anni viveva insieme alla famiglia a Firenze dove dal 2003 al 2004 è stato anche presidente della Comunità ebraica. Ieri il figlio Enrico, affermato musicista, ha annullato un concerto a causa del lutto. L'ultimo saluto a Guido Fink si terrà questo pomeriggio a Ferrara.

