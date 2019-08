Mps sostiene i produttori del Consorzio La Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi

Un pacchetto di misure dedicate a supportare le esigenze finanziarie delle imprese del settore vitivinicolo e olivicolo aderenti al Consorzio, dal reimpianto delle colture fino alla commercializzazione del vino e dell’olio e alla promozione delle eccellenze locali. È quanto prevede l’accordo siglato dal Consorzio La Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi e Banca Monte dei Paschi di Siena al fine di sostenere lo sviluppo della filiera agricola e la crescita economica del territorio.

L’accordo, oltre ad includere condizioni agevolate per i più comuni prodotti e servizi bancari, dai conti correnti alle carte di pagamento, prevede in particolare linee di credito disegnate intorno alle esigenze finanziarie degli imprenditori associati al Consorzio. La convenzione copre tutte le fasi del processo produttivo, spaziando dai finanziamenti dedicati ai programmi aziendali di reimpianto delle colture o di ampliamento della superficie produttiva, alle linee di credito destinate a fornire all’impresa le risorse economiche necessarie per l’acquisto di attrezzature di campagna e di cantina, fino ad includere misure specifiche per il sostegno delle spese di produzione dell’olio e di invecchiamento, riserva e affinamento dei vini di qualità. In caso di calamità naturali, inoltre, sono previsti dei finanziamenti specifici sia ordinari che agevolati.

Piermario Meletti Cavallari, Presidente della Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, ha dichiarato: “L’accordo rinnovato con Banca Mps consente ai nostri associati di guardare al futuro con maggiore serenità e sicurezza. Nonostante il sempre maggiore successo dell’agroalimentare toscano, è necessario affrontare i mercati, i mutamenti climatici e tecnologici con tempestività ed investimenti adeguati. Ringrazio il Monte dei Paschi di Siena per metterci a disposizione degli strumenti adeguati”.

Arcangelo Galasso, Area Manager Direzione Territoriale Retail Livorno di Banca Mps, ha affermato: “Mps è da sempre vicina a questo territorio, attenta ad ascoltare e recepire le sue istanze per rispondere in modo sempre più puntuale alle molteplici esigenze delle aziende locali. Il rinnovo dell’accordo si inserisce in un percorso di collaborazione sempre più sinergica intrapreso con gli attori di queste terre, atto ad offrire un supporto concreto e a valorizzare le eccellenze agroalimentari per contribuire alla crescita sostenibile dell’economia locale”.

Per incrementare la visibilità delle aziende e quindi contribuire concretamente alla crescita del business è prevista anche una linea di credito specifica per sostenere le spese relative alla pubblicità e alla commercializzazione della produzione aziendale destinata alla vendita con il proprio marchio aziendale. Obiettivo del pacchetto è favorire infatti il più elevato ritorno per le imprese e per il territorio, attraverso la promozione della qualità del prodotto.

Fonte: Ufficio Stampa

