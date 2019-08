Muore in Toscana la manager russa della moda Anna Verber: ad ucciderla la meningite W

È morta lo scorso 6 agosto all'Opa di Massa, Alla Verber, 61 anni, manager russa, direttore moda dei grandi magazzini di Mosca Tsum e vicepresidente di Mercury distribution. La donna era in vacanza in un albergo di Forte dei Marmi con la figlia e si è sentita male il 5 agosto. Dall'Asl fanno sapere che sarebbe morta per una sepsi meningococcica sierogruppo W. Già messo in atto, spiega la Asl in una nota, tutto il percorso di profilassi per i contati più stretti.

