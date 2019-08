Notte di San Lorenzo in compagnia degli Etruschi, appuntamento al Museo archeologico di Artimino

Stelle e miti della religione Etrusca, collegamenti, rituali e divinità da scoprire con un laboratorio speciale in occasione della notte di san Lorenzo, sabato 10 agosto alle 21. L’appuntamento, per i più piccoli e famiglie, è in programma al Museo archeologico di Artimino con una visita didattica, fra le teche e i manufatti, dedicata alla scoperta della religione etrusca. Al termine della visita i bambini creeranno una copia in argilla del celeberrimo “Fegato di Piacenza”.

L’attività ha un costo complessivo di 5 euro e include il biglietto di ingresso al Museo, prenotazione obbligatoria a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it entro le 13 del 9 agosto. Il museo Archeologico di Artimino è aperto (mercoledì escluso) tutte le mattine dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica anche il pomeriggio dalle 15 alle 18, chiuso giovedì 15 agosto. www.parcoarcheologicocarmignano.it

