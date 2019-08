Empoli e Radio Lady, l'avventura prosegue: sarà la radio ufficiale 2019-20

E sono sei! Radio Lady sarà la radio ufficiale dell'Empoli per la sesta stagione di fila e coprirà anche l'annata 2019-20. Gli azzurri sono scesi in Serie B ma la passione non cambia. L'emittente ha trovato l’accordo per la cessione dei diritti che consentiranno la radiocronaca integrale delle partite dell’Empoli.

Radio Lady, che trovate sia in streaming sul sito ufficiale sia in fm 97.7, sarà l’unica radio locale a poterlo fare. Ancora una volta sarà seguita tutta la stagione con la nostra programmazione classica, arricchita dal pre-gara, le interviste post partita e l’appuntamento del giovedì con Incontro Azzurro. La prima diretta dell’anno sarà domenica in Coppa Italia nella gara contro la Reggina.

"L’Empoli FC comunica di aver trovato l’accordo per la cessione dei diritti radiofonici per la stagione calcistica 2019/2020 con l’emittente radiofonica empolese Radio Lady. Per il sesto anno consecutivo, l’emittente di via De Amicis sarà radio ufficiale azzurra e trasmetterà la radiocronaca integrale di tutte le partite in casa e in trasferta dell’Empoli" è il comunicato ufficiale del club azzurro.

Tommaso Carmignani con il supporto di Alessandro Marmugi e Carlo Salvadori, la partecipazione di Giorgio Galimberti e la regia di Emiliano Freschi torneranno per per portare nelle vostre case le azioni, le curiosità, le voci dei protagonisti delle partite degli azzurri.

Nelle ultime stagioni, Radio Lady ha proposto 3 ore e mezzo di diretta per tutte le partite dell’Empoli, con 45 minuti di pre-gara, la radiocronaca integrale del match (unica emittente oltre a Radio Rai ad avere i diritti per farlo) e un ampio dopo-partita con interviste e commenti.

Radiocronache e dirette, ma non solo. Bisogna ricordare che è tornato anche Incontro Azzurro, classico appuntamento in onda tutti i giovedì dalle 19,10 alle 20 dedicato all’Empoli, con ospiti in studio, telefonate e approfondimenti. Un nuovo capitolo dell'Empoli, con la speranza di tornare a esultare a giugno come successe nel 2018. Radio Lady è pronta, e voi?

