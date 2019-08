Rapinata in strada a Firenze, 65enne cade e si rompe la spalla. Via il cellulare

Una 65enne è stata rapinata ieri mattina, intorno alle ore 7, in via Solferino a Firenze. Il malvivente le ha portato via il cellulare facendo cadere a terra la donna e provocandole la frattura della spalla. Sull'episodio indaga la polizia. Da quanto appreso l'uomo ha aggredito la donna mentre era seduta su una panchina per strapparle il cellulare, ma la 65enne ha cercato di opporre resistenza ed è stata strattonata prima di finire a terra. L'uomo si è dato alla fuga con il bottino. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, dove le sono state diagnosticate la frattura della spalle e varie contusioni.

