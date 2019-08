Sarebbe il responsabile di una serie di furti avvenuti in una profumeria a Firenze, in via Panzani, dove avrebbe portato via merce per centinaia di euro e, in un caso, avrebbe anche minacciato la commessa con un coltello prima di fuggire. L'uomo, un 44enne del Marocco, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a seguito di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Firenze su richiesta della procura.

Tutte le notizie di Firenze