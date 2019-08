Il rock empolese dei Sinfull approda a Radio Lady per Liberi Tutti Live

I Sinfull sono un gruppo rock italiano, formatosi nel 2012 ad Empoli. Oggi, giovedì 8 ottobre, erano ospiti a Radio Lady 97.7 nella trasmissione Liberi Tutti e hanno parlato e cantato ai microfoni di Irene Rossi.

La band, con chiare influenze rock e con testi rigorosamente in lingua italiana, si fa notare sul territorio per la grinta e la forza che trasmette sul palco, vincendo vari contest e suonando in molti locali.

Nel 2019 partecipano alla finale di Sanremo Rock portando i loro inediti. Attualmente stanno lavorando al loro primo album.

I componenti sono Marco Falanga alla voce, Stefano Falanga alla chitarra solista, Leonardo Paolucci alla chitarra ritmica, Alessandro Sollazzi al basso e Massimo Campigli alla batteria.