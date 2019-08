Dovrà tenere le slot machine spente per per tre giorni. Si tratta di una sala giochi alla periferia nord di Firenze. Il provvedimento di sospensione dell’attività è arrivato perché per due volte è stata scoperta dalla Polizia Municipale con le slot accese al di fuori dell’orario previsto dalla specifica ordinanza del sindaco. Gli apparecchi dovranno rimanere spente da oggi fino a sabato compreso.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

