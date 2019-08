Il T.N.T. Empoli al 7° posto in Italia negli Junior maschili

T.N.T. Empoli al 7° posto in Italia negli Junior maschili. I biancazzurri di tale gruppo hanno centrato l’eccellente risultato ai campionati italiani per le categorie Ragazzi – Junior – Cadetti e Senior nello Stadio del Nuoto di Roma in vasca olimpionica. Con 259 società e più di mille atleti presenti, il club del presidente e dt Giovanni Pistelli ha quindi confermato la propria caratura ai massimi livelli nazionali grazie alle convincenti prestazioni collettive fornite dai suoi portacolori, vicini per età a un ulteriore salto qualitativo. Gli artefici di simile piazzamento sono in larga misura nati nel 2002 o 2001. E’ dunque il momento giusto per capire in maniera definitiva le loro attitudini alle competizioni di maggior prestigio con la fondata speranza di compiere altri progressi significativi sin dalla prossima stagione. Per adesso, nella rassegna capitolina, sono arrivate quattro medaglie, vitali a scalare molte posizioni in classifica. La staffetta 4x200 stile di Ernesto Saccardi, Alessio Gianni, Filippo Monepi e Mario Nicotra ha guadagnato l’oro e si è classificata terza, schierando gli stessi frazionisti, nella 4x100 stile. Dal canto suo, Nicotra ha ottenuto l’argento ex aequo nei 100 stile e Saccardi si è messo al collo il bronzo sui 100 farfalla. I podi sono stati impreziositi da altri ingressi di Monepi, Nicotra e Gianni in finale. Per le gare decisive si sono anche qualificati Andrea Zannelli nel dorso Cadetti e Alessandro Zannelli tra i rana Senior.

Fonte: TNT Empoli

