Torna la Festa dell’Unita’ di Firenze: ieri l’ok definitivo per l’area del Mandela Forum

La Festa dell’Unita’ di Firenze cambia location e torna nel luogo storico degli anni ‘90: l’area del “Mandela forum”. Un luogo simbolo anche delle battaglie sui diritti, scelto per la festa comunale e metropolitana del Pd, che sara’anche festa regionale, dal 4 al 13 settembre.

Definiti ieri gli aspetti organizzativi, con l’idea di utilizzare la location anche negli anni prossimi, da oggi sara’ costruito il programma degli eventi politici, concentrato sui temi regionali in vista delle elezioni 2020 e come sempre con ampio spazio per gli esponenti nazionali.

Sara’ quest’anno una festa organizzata con stand gestiti unicamente dai volontari del partito e dai Giovani democratici e si terra’ negli spazi esterni circostanti al palazzetto.

Ci saranno la libreria, due palchi per i dibattiti, lo spazio balli e spettacoli, i giochi per bambini. Gli stand di ristorazione saranno allestiti negli stessi spazi dove il compianto segretario dei Ds Manuele Auzzi pianto’ simbolicamente una quercia. Restera’ aperta per tutta la durata della festa la mostra permanente del Mandela forum. Si sta lavorando anche per allestire un’area cinema.

