Arrestato sul treno: non ha il biglietto, aggredisce controllore e carabiniere

Un 46enne è stato arrestato questa mattina per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo si trovava a bordo di un treno regionale, tra le stazioni di Compiobbi e Firenze Rovezzano. Quando è arrivato il capotreno per il controllo dei biglietti, il 46enne già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato ad aggredirlo.

Un carabiniere non in servizio, che si trovava sul treno, è intervenuto per cercare di aiutare il controllore e calmare l'uomo, che però lo ha preso a calci e pugni. Con l'aiuto di alcuni passeggeri il 46enne è stato bloccato e in seguito arrestato.

Sia il capotreno che il carabiniere avrebbero riportato lesioni non gravi.

