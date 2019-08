Auto d'epoca, le Bmw si danno appuntamento a Siena

Appuntamento a Siena il prossimo 14 settembre, tra passione e motori, per il “4° Raduno Bmw Auto d’Epoca”, che trasformerà il centro storico in un museo a cielo aperto con i bolidi d’altri tempi. Il raduno vedrà la partecipazione di circa 30 autovetture che, intorno alle 18.30, entreranno nel centro storico da Porta San Marco per percorrere via delle Sperandie, via Sarrocchi, via San Pietro, via Casato di Sotto, via Casato di Sopra per entrare in Piazza del Campo e poi fermarsi al Tartarugone di piazza del Mercato. Dopo una breve sosta le Bmw riprenderanno la marcia, uscendo da Porta Romana.

"Sarà un pomeriggio dedicato ai motori - commenta l’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli -. Il marchio Bmw è uno dei più noti nel panorama automobilistico mondiale e attrae sempre appassionati e curiosi che potranno ammirare tanti modelli più o meno noti della casa tedesca".

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

