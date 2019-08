Cittadini segnalano pesci morti a Serravalle, l'Arpat: "Mancanza di ossigeno, nessun inquinante"

Moria di pesci nel lago del Parco di Serravalle a Empoli segnalata da diversi cittadini.

Dall'Arpat fanno sapere che a giugno è successo un caso analogo. Sono state effettuate verifiche e analisi delle acque, da cui è risultato che la moria era dovuta alla mancanza di ossigeno, per la presenza di alghe, poca acqua e calore. Nessuna sostanza inquinante è stata rilevata.

Sull'argomento è intervenuto anche il Gruppo Lega di Empoli.

“Grazie alle segnalazioni dei nostri elettori, siamo venuti a conoscenza di quanto accaduto nella giornata odierna al Parco di Serravalle.

Sulle varie sponde del lago, comparivano improvvisamente centinaia di carcasse di pesci a galla, morti improvvisamente da un giorno all’altro.

Questo avvenimento evidenzia senza dubbio un enorme danno ambientale, che certifica l’indifferenza con cui è stato affrontato il problema in questi anni da parte dell’attuale Amministrazione.

È necessario svolgere i dovuti controlli dell’acqua, per accertarsi che non contenga elementi tossici per gli animali o addirittura per gli esseri umani che frequentano l’area circostante.

Chiediamo all’amministrazione, ed in particolare all’Assessore all’ambiente Massimo Marconcini di effettuare queste verifiche quanto prima, al fine di evitare questi episodi che sicuramente non danno una bella immagine della nostra città.”

