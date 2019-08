I vigili del fuoco di Grosseto, sono intervenuti in via Cimabue a Grosseto per il crollo di un solaio in una palazzina che ha interessato due appartamenti. Da una prima ricognizione effettuata, non risultano persone coinvolte. Sono in corso le verifiche di valutazione della struttura dal funzionario dei vigili del fuoco. Sul posto personale sanitario del 118 e polizia municipale.

