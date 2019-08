Due panetti di hashish in casa, arrestato

Nel pomeriggio di ieri, a Pomarance, i militari della locale Stazione dei carabinieri hanno arrestato un cittadino italiano di 33 anni. L’uomo, sorpreso in atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e, a suo carico, sono stati sequestrati 200 grammi di hashish, raccolti in due panetti, e altro materiale per lo spaccio e il confezionamento. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso il proprio domicilio, in regime detentivo, in attesa delle determinazioni del Giudice.

