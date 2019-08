Edifici scolastici, al via i lavori. Investimento di circa 60mila euro

Inizieranno lunedì 12 agosto, durante il periodo estivo, i lavori agli edifici scolastici “G.Marconi” di Limite sull’Arno e “C.Corti” di Capraia Fiorentina, così come pianificato ad inizio anno.

“Prosegue il nostro impegno sull’edilizia scolastica – ha dichiarato il sindaco Alessandro Giunti- con interventi attesi che riguardano la manutenzione e il restauro per un importo di circa 60mila euro. Le scuole sono una priorità sulla quale stiamo investendo da tempo per mantenere gli standard e per rendere più sicuri, ma anche moderni e funzionali gli edifici scolastici del nostro territorio”.

L’intervento più consistente sarà effettuato alla scuola primaria statale “G.Marconi” dove sono previsti ripristini murari, il restauro di tutte le porte interne che saranno tinteggiate color pastello, oltre alla totale imbiancatura dei locali, dal soffitto alle pareti.

Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia e primaria statale “C. Corti” si rende necessario intervenire nel rifacimento del pavimento dell’aula per l’attività motoria. La soluzione scelta è stata quella di posizionare un nuovo piano in laminato. L’intervento comprenderà la conseguente sistemazione delle due porte in alluminio presenti.

La fine dei lavori è prevista per l’inizio dell’anno scolastico.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

