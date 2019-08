"Morto per overdose": svolta dall'Inghilterra sul caso Sanfilippo

Erik Sanfilippo è morto per overdose di droga, stando a quanto arriva dall'Inghilterra. Il 23enne di Marti (Montopoli in Val d'Arno) venne trovato senza vita a Islington, Londra, lo scorso 11 maggio. Dopo l'autopsia e le analisi tossicologiche di Scotland Yard, è arrivata la notizia direttamente dalla BBC: il giovane è deceduto per overdose.

Nelle ore successive al ritrovamento del corpo di Sanfilippo, avvenuto vicino a un supermercato e all'interno di un cassonetto, era stato arrestato il 53enne italiano Gerardo Rossi, accusato di occultamento di cadavere. Ci sono novità proprio su quest'uomo, che il prossimo 28 ottobre dovrà comparire di fronte ai giudici inglesi alla Sanresbrook Crown Court per rispondere a proposito della morte del toscano.

Come scrive La Nazione, sono molte le domande che aleggiano intorno alla scomparsa di Sanfilippo. Bisogna capire perché ha fatto quella fine e soprattutto cosa lo legava a Rossi, una persona che nessuno degli amici del montopolese conosceva.

La presunta tossicodipendenza, confermata dei media britannici, è poi un altro punto interrogativo: nessuno degli amici o conoscenti di Erik Sanfilippo lo ha mai segnalato come assuntore di droga. Il giallo è ancora lontano da una soluzione ma si arricchisce di novità.

