Evade da una comunità dove doveva scontare i domiciliari: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un italiano, classe 1991, il quale era evaso da una comunità nel comune di Capolona dove stava scontando gli arresti domiciliari per i reati di furto e rapina. I carabinieri, tempestivamente allertati dell’evasione, sono riusciti ad individuarlo e bloccarlo presso la Stazione ferroviaria di Arezzo, dove lo stesso stava per prendere un treno. Informata della violazione della misura cautelare, l’A.G. ha disposto l’aggravamento della stessa e, nella giornata di ieri, l’uomo è stato così condotto dai Carabinieri della Stazione di Subbiano presso la casa circondariale di Arezzo per continuare a scontare la pena.

