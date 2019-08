Finti carabinieri in manette: da Napoli a Prato in trasferta per una rapina

Nelle prime ore del 7 agosto scorso, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Prato, collaborati dai colleghi del Gruppo di Castello di Cisterna (NA) e della Compagnia di Casoria (NA), hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Prato – Dott. F. Pallini – nei confronti di 3 pregiudicati, tutti domiciliati ad Afragola, ritenuti gli autori di una rapina in abitazione consumata la sera del 3 maggio scorso in danno di una giovane coppia di cittadini cinesi, abitanti a Prato, via U. Foscolo.

I tre si erano presentati presso l’abitazione delle vittime qualificandosi per “CARABINIERI”, adducendo di dover eseguire una perquisizione domiciliare, esibendo un finto mandato. Uno di loro indossava una casacca con scritta “CARABINIERI” ed era munito di una paletta del tipo in uso all’Arma, nonché armato di pistola. Gli stessi, dopo avere atteso l’uomo che rincasasse e comunicatogli di dover procedere alla perquisizione domiciliare, si sono portati nell’abitazione, dove era presente la donna in avanzato stato di gravidanza. Una volta in casa, sotto la minaccia della pistola, si sono impossessati della somma contante di oltre 11.000 euro, dopo aver rovistato nelle varie stanze.

Le fasi della rapina sono state riprese da una telecamera a circuito interno presente nell’abitazione che ha poi consentito agli investigatori di identificare i rapinatori attraverso la comparazione con le foto archiviate in banca dati.

Le indagine sono state condotte dal Nucleo Investigativo CC di Prato e coordinate dal Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Prato Dott. Massimo Petrocchi.

Tutti i destinatari delle misure si trovano ora ristretti presso il Carcere di Poggioreale (NA).

Fonte: Carabinieri Prato

