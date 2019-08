Un 26enne ha fatto volare un drone a Firenze sui tetti del centro e sulle Cascine per effettuare riprese aeree della città. Per questo il giovane, turista di origini statunitense, è stato denunciato dalla polizia. Le accuse sono di abusivo esercizio di navigazione aerea e inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. Il 26enne è stato rintracciato in piazza del Cestello nel pomeriggio di ieri (giovedì 8 agosto) e aveva con sé il drone, subito sequestrato.

