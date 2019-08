FlixBus sbarca nel Mugello: nuova fermata a Barberino di Mugello

FlixBus continua a consolidare la rete di collegamenti in Toscana e fa il suo ingresso nel Mugello con la nuova fermata di Barberino di Mugello. Dalla cittadina sono infatti attive connessioni con 22 città italiane dal Friuli alla Calabria, volte sia a facilitare gli spostamenti dei Mugellani sia a veicolare i flussi turistici in arrivo nel territorio, con possibili ricadute positive a livello di turismo locale.

Barberino di Mugello collegato dagli autobus verdi con 22 città italiane

Da Barberino è possibile innanzitutto raggiungere alcuni dei più rinomati centri universitari del nord Italia, precisamente Ferrara (a un’ora e mezza), Padova (a due ore e mezza) e Venezia (a poco più di tre ore), e, in Friuli Venezia Giulia, Pordenone e Udine, quest’ultima snodo strategico per ripartire verso numerose destinazioni internazionali quali, ad esempio, Vienna, Monaco di Baviera, Praga eBudapest. Viaggiando verso sud, invece, sarà possibile arrivare, sempre senza cambi, in città comeCaserta, Salerno, Cosenza e Catanzaro. Gli autobus di FlixBus partono dalla fermata di Via del Lago.

L’approdo a Barberino è coerente con la volontà di FlixBus di costruire una rete capillare che colleghi anche i piccoli centri italiani, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico locale e alla creazione di nuova mobilità fra le aree meno connesse, ed è in linea con l’espansione perseguita in tutta Europa, dove il 40% delle fermate è in paesi con meno di 20.000 abitanti.

In provincia: Firenze collegata con oltre 150 città. Salgono a 20 le mete raggiungibili da Empoli

Contemporaneamente all’esordio nel Mugello, FlixBus consolida la propria offerta in tutta l’area fiorentina, continuando a potenziare i collegamenti con il territorio: tra le ultime novità, in questo senso, si possono citare le prime tratte verso la Calabria e la Sicilia in partenza da Firenze (collegata con 150 destinazioni) ed Empoli (connessa con 20 città). Tra le mete raggiungibili grazie a tali rotte, Villa San Giovanni, hub nevralgico della rete FlixBus in Calabria, Messina e Catania, collegate in notturna con la possibilità di riposare a bordo e ottimizzare il tempo trascorso in viaggio, oltre che eventuali spese di pernottamento.

Tutti i collegamenti sono acquistabili dal sito www.flixbus.it, dall’app FlixBus e nelle agenzie affiliate sul territorio. A bordo, sedute comode e reclinabili, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.

Fonte: FlixBus

