Fogne a cielo aperto, Terricciola Sicura presenta interrogazione al Sindaco

Il gruppo consiliare Terricciola SiCura invita il Sindaco ad illustrare in Consiglio Comunale quali sono le azioni che l’amministrazione comunale intende mettere in atto per risolvere il problema derivante dalla mancanza di fognatura in alcune aree del Comune. Quali sono le azioni che l’amministrazione comunale intende mettere in atto per mettere in sicurezza le fogne a cielo aperto.

Di seguito il testo dell'interrogazione

Visto che sul nostro territorio comunale vi sono ancora oggi numerose fogne a cielo aperto e che non solo non vengono depurate ma scaricano direttamente in torrenti e fossi; Visto che alcuni importanti scarichi a cielo aperto sono presenti a La Chientina e a Terricciola (vedi foto allegate), ma anche in altre zone del territorio Comunale. Tenuto conto che ciò comporta notevoli problemi ambientali non solo all’agricoltura, ma anche al pascolo e alla salute umana; Considerato che in alcune occasioni si sono registrate morti di capi di bestiame; Considerato che in alcune occasioni si sono registrate maleodoranze sospette e problemi per i cittadini; Considerando che alcune di queste fogne a cielo aperto sono pericolose perché facilmente accessibili dai cittadini e dai bambini che potrebbero cadervi dentro (in particolare per quella che va in direzione di Castelvecchio); Preso atto che in alcuni casi le analisi svolte anche in questi mesi, su acque reflue, nella zona di Terricciola hanno registrato escherichia coli a 2.900 e Tensioattivi a 4,3.

Fonte: Gruppo Consiliare Terricciola SiCura

