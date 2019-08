I vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di FI-Ovest, sono intervenuti nel tratto autostradale A1 al Km 282+200 in direzione nord, per l'incendio di un semi-rimorchio di un mezzo pesante. I vigili del fuoco hanno provveduto all'estinzione dell'incendio circoscritto all'assalto posteriore. Sul posto due automezzi e 7 unità. Non si registra ripercussioni sulla circolazione autostradale. Sono in corso le operazioni di minuto spegnimento.

