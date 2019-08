Gestivano due piazze di spaccio a Livorno: arrestati

Li hanno tenuti d'occhio da tempo accertando una costante attività di spaccio in una piazza del centro cittadino di Livorno: sono così finiti nei guai due 22enni di origine marocchina. Dalle indagini della polizia è emerso che i due avevano il monopolio dello spaccio in almeno due piazze della città, soprattutto di cocaina. Tanti i clienti, italiani, e spesso provenienti anche da fuori città.

Nella loro abitazione durante la perquisizione è stato trovato lo stupefacente già confezionato, 2mila euro in contanti di piccolo taglio, provento dell'attività di spaccio, e uno smartphone di ultima generazione risultato rubato e per il quale i due marocchini sono stati denunciati per ricettazione.

