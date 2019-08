Incidente in un'acciaieria di Cremona: muore operaio fiorentino

Un operaio fiorentino di 45 anni, Alessandro Rosi, è morto oggi a causa di un infortunio sul lavoro accaduto nell'acciaieria Arvedi di Cremona. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 10. Vi sarebbe coinvolto un secondo operaio, 54 anni, che è stato trasportato in condizioni gravi in codice rosso all'ospedale di Cremona. Entrambi stavano lavorando nel piazzale per conto di una ditta esterna.

Da quanto si apprende l'incidente è avvenuto durante un'operazione di spostamento di una trave d'acciaio fatta con l'utilizzo di due gru: sembra che la trave si sia staccata schiacciando la cabina del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il 118.

Dall'azienda si spiega che l'incidente "è avvenuto in un'area attigua al perimetro produttivo della Acciaieria di Cremona e ha coinvolto personale e mezzi di aziende esterne specializzate", specificando che "le cause dell'incidente sono in via di accertamento da parte delle autorità preposte a cui viene assicurata la massima collaborazione". L'Acciaieria ha voluto portare il proprio "cordoglio" ai familiari di Rosi.

