Inflazione, le città più care. Livorno e Toscana al 2° posto per deflazione

L'Istat ha comunicato oggi i dati dell'inflazione delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita.

Secondo lo studio dell'associazione di consumatori, in testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care (cfr. tabella n. 1) in termini di rincari, si conferma Bolzano che, pur non avendo l'inflazione più alta, +1% (il record appartiene ancora una volta a Bari: +1,2%), ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia tipo, a 301 euro su base annua. Al secondo posto Modena, dove il rialzo dei prezzi dello 0,9% determina un aggravio annuo di spesa, per una famiglia media, pari a 251 euro, terza Bari, dove l'inflazione a +1,2%, il primato di luglio, comporta una spesa supplementare pari a 250 euro.

Le città più conveniente sono, invece, addirittura in deflazione. Al primo posto della città più risparmiose Ravenna, dove l'abbassamento dei prezzi dello 0,3% genera un risparmio annuo di 84 euro. Al secondo posto Livorno (-0,3%, pari a 80 euro) e al terzo Ancora, -0,3%, con un ribasso del costo della vita pari a 67 euro.

In testa alla classifica delle regioni più costose (cfr. tabella n. 2) in termini di maggior spesa, una new entry, l'Abruzzo che, con l'inflazione a +0,9, registra, per una famiglia tipo, una batosta pari a 184 euro su base annua. Segue la Liguria, dove l'incremento dei prezzi pari allo 0,7%, implica un'impennata del costo della vita pari a 161 euro, terzo il Trentino, dove per via dell'inflazione a +0,6%, si ha un salasso annuo di 159 euro.

La regione con meno rincari, unica addirittura in deflazione, le Marche, dove il ribasso dello 0,1% si traduce in una minor spesa annua di 22 euro. Toscana e Umbria in seconda posizione, con una variazione nulla dei prezzi.

Tabella n. 1: Classifica delle città più care (capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti), in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo per la famiglia tipo (*) Inflazione annua di luglio 1 Bolzano 301 1 2 Modena 251 0,9 3 Bari 250 1,2 4 Verona 233 0,9 5 Brescia 231 0,8 6 Trieste 216 0,9 7 Genova 195 0,8 8 Catania 187 0,9 9 Milano 176 0,6 10 Torino 132 0,5 11 Napoli 108 0,5 12 Messina 102 0,5 13 Catanzaro 96 0,5 14 Reggio Calabria 77 0,4 15 Aosta 56 0,2 16 Reggio Emilia 56 0,2 17 Parma 56 0,2 18 Roma 51 0,2 19 Trento 49 0,2 20 Potenza 43 0,2 21 Venezia 26 0,1 22 Padova 26 0,1 23 Firenze 0 0 24 Palermo 0 0 25 Cagliari 0 0 26 Bologna -28 -0,1 27 Perugia -45 -0,2 28 Ancona -67 -0,3 29 Livorno -80 -0,3 30 Ravenna -84 -0,3

(*) famiglia media da 2,4 componenti

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia tipo (*) Inflazione annua di luglio 1 Abruzzo 184 0,9 2 Liguria 161 0,7 3 Trentino Alto Adige 159 0,6 4 Puglia 156 0,8 5 Piemonte 125 0,5 6 Sicilia 117 0,6 7 Friuli-Venezia Giulia 116 0,5 8 Lombardia 112 0,4 9 Calabria 111 0,6 10 Campania 101 0,5 11 Veneto 100 0,4 12 Emilia-Romagna 81 0,3 13 Basilicata 63 0,3 14 Valle d'Aosta 58 0,2 15 Lazio 48 0,2 16 Sardegna 20 0,1 17 Toscana 0 0 18 Umbria 0 0 19 Marche -22 -0,1

(*) famiglia media da 2,4 componenti

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Fonte: Unione Nazionale Consumatori - Ufficio Stampa

