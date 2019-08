Licenziata da Publiacqua, Usb annuncia mobilitazione

Gli organismi dell'Usb di Firenze si riuniranno il prossimo 19 agosto per decidere su un pacchetto di azioni di lotta e mobilitazione sul caso di Dania Pieraccini, la dipendente di Publiacqua e delegata rsu per il sindacato di base, licenziata un mese fa per un commento su Facebook sulla vicenda dell'intossicazione di 6 dipendenti, ritenuto lesivo nei confronti della società e dei suoi dirigenti (qui la notizia).

Per USB non è tollerabile che una delegata RSU/RSA impegnata a contribuire per la tutela della salute e sicurezza dei propri colleghi, per un proprio post su Facebook, mentre era a casa in malattia, venga buttata fuori, mentre il management aziendale, che con le proprie scelte scellerate ha intossicato Lavoratrici e Lavoratori Publiacqua della Palazzina Degremont Potabilizzatore Anconella Firenze, sia ancora al proprio posto.

Scelte scellerate che in poco meno di 5 anni hanno determinato infortuni sul lavoro, evacuazioni d’emergenza del personale, continue segnalazioni di malessere dei Lavoratori alle vie respiratorie ed alla vista, fino ad arrivare al maledetto Venerdì Nero 12 Aprile 2019, con sei Lavoratrici e Lavoratori portati via con il 118 al pronto soccorso intossicati da reagenti chimici.

Un attentato alla sicurezza e salute dei lavoratori che ha inoltre determinato anche uno sperpero di oltre 3 milioni di euro dei soldi delle bollette pagate dai cittadini per ristrutturare la palazzina Degremont per deportare decine di Lavoratrici e Lavoratori, che ricordiamo tecnici e impiegati, con nessun ruolo nella conduzione dell’impianto. Se il neo Presidente di Publiacqua SpA Lorenzo Perra e il nuovo l’Amministratore Delegato Paolo Saccani, da subito, hanno comandato lo sgombro di tutto il personale dalla Palazzina Degremont, pensiamo che le sollecitazioni dell’intera RSU, dei Delegati dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS), non erano infondate.

USB inoltre non è più disponibile a tollerare il ruolo da Ponzio Pilato dell’azionista pubblico della SPA che detiene il 60% della proprietà, con in testa i Sindaci Soci dei Capoluoghi di Firenze, Prato e Pistoia.

Non ci limiteremo a indire solo lo SCIOPERO GENERALE in Publiacqua.

Publiacqua SpA con la propria condotta vergognosa si assume tutta la responsabilità politica dell’inasprimento della vertenza dentro e fuori i cancelli aziendali.

Fonte: USB Firenze Lavoro Privato

