Linee elettriche a Lamporecchio e Larciano, restyling e modifiche al servizio

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica che collega Lamporecchio e Larciano: dopo gli interventi di manutenzione e potenziamento svoltisi nelle scorse settimane in alcune aree dei due paesi, nella seconda parte di agosto E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà due interventi per concludere il restyling della dorsale elettrica di media tensione denominata “Mastromarco”.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica sostituiranno alcune apparecchiature sulla linea, installando componentistica automatizzata, più resistente ed efficiente, ed effettueranno anche attività propedeutiche alla posa della fibra ottica nonché all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione equilibrata dei carichi elettrici.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 19 agosto e sabato 24 agosto, dalle ore 6:00 alle 9:00, in un orario scelto proprio per limitare al massimo i disagi. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze comprese tra via Cerbaia a Lamporecchio, via Francesca sud e via Gramsci a Larciano.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

Fonte: Enel Italia srl

