Manutenzione stradale a Livorno: 3 milioni di euro per vie e marciapiedi

L'Amministrazione Comunale ha reso disponibile 3 milioni di euro per rimettere in sesto: vie, piazze, ponti e carreggiate

3 milioni di euro per lavori di manutenzione stradale. L'amministrazione Comunale ha la disponibilità di questa risorsa che permette da subito di effettuare interventi su 20 mila metri quadrati di marciapiedi e 5 km di strade con 40 mila metri quadrati di carreggiata.

“La nuova disponibilità di 3 milioni di euro, parte di un avanzo di 5 milioni e mezzo, sarà subito destinata agli interventi di manutenzione di strade e marciapiedi” ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti. “E' necessario rendere migliore la mobilità e la vita dei cittadini. Una Amministrazione può presentare grandi progetti, ma se poi non riesce a risolvere i problemi basiliari come una buca in una strada o un marciapiede dissestato, perde di credibilità”

La scelta dei tratti su cui intervenire sarà fatta sulla base di una lista di necessità urgenti, costantemente aggiornata dagli uffici tecnici del Comune ed in base a segnalazioni dei cittadini.

“ Esiste un cronogramma dei lavori” prosegue il sindaco Salvetti “che vede tra le priorità strade come via Badaloni, viale Fattori e viale Mameli e marciapiedi di viale Italia e piazza Dante. Tra il 2009 ed il 2014 l'Amministrazione Comunale ha speso 8,2 milioni di euro di manutenzione stradale per 24 km di lunghezza; la scorsa amministrazione 5Stelle ha speso in quattro anni 4,9 milioni di euro per una manutenzione di 12 km di strade e marciapiedi. L'attuale Amministrazione, a due mesi dall'inizio del mandato, ha già programmato una prima tranche di lavori che interessano vie, piazze, ponti e carreggiate”.

Per il 2019 sono stati ultimati lavori di manutenzione stradale per un importo contrattuale di circa 4,8 milioni di euro, rimangono da ultimare e sono già appaltati lavori per un importo di 5 milioni di euro. Tra i principali lavori anche la messa in sicurezza di via Ricasoli e piazza Attias ed i ponti Venezia, Orlando e Valessini.

“Avere dato la priorità ad una vita pubblica che progressivamente si risana, è molto importante” ha aggiunto l'assessora all'urbanistica e lavori pubblici Silvia Viviani, “ L'Amministrazione sta dando risposte alle numerose segnalazioni dei cittadini. Le parole chiave per una città che funziona sono: abitabilità, decoro, sicurezza, resilienza e accessibilità a tutti e questo è ciò a cui dobbiamo mirare”.