Questo pomeriggio un incendio ha interessato un mezzo pesante per il trasporto di rotoballe, nel Comune di Asciano in località Casanova Pansarine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena con 5 automezzi e 11 unità. Le fiamme si sono propagate per circa un ettaro alle sterpaglie circostanti. Non ci sono persone coinvolte e sono attualmente in corso operazioni di bonifica.

