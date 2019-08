Muore investito sui binari a Montelupo

Un uomo è deceduto alla stazione di Montelupo Fiorentino nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto. Per cause ancora da capire, una persona è stata investita da un treno ed è morta. Il decesso è avvenuto sul posto, non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto i carabinieri, un'automedica e la Pubblica Assistenza di Empoli. Sul posto si recherà la scientifica per accertare la dinamica. Ancora non si conoscono le generalità della vittima.

Il fatto ha rallentato la circolazione dei treni sulla tratta tra Firenze e Pisa e si registrano numerosi ritardi e cancellazioni dei treni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

