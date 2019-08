Auto contro moto a Firenze, due giovani finiscono in una scarpata

Due ragazzi sono rimasti feriti dopo un incidente a Firenze. Non si conoscono ancora la dinamica del sinistro e lo stato di salute attuale dei due giovani. Lo scontro è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 8 agosto.

Un'auto si è scontrata con una moto e i due giovani occupanti delle due ruote - un ragazzo e una ragazza - sono stati sbalzati finendo in una scarpata. Il fatto è accaduto nei pressi di un distributore in via Baccio da Montelupo, a Firenze.

Sul posto i vigili del fuoco di Firenze Ovest, che hanno fornito assistenza ai sanitari e garantito la sicurezza. Presente il personale inviato dal 118 - che ha portato i due feriti in ospedale -, oltre a polizia municipale e carabinieri.

Tutte le notizie di Firenze