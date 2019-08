Muore annegato in Sicilia il dirigente scolastico lucchese Cesare Lazzari

Mondo della scuola in lutto a Lucca. È morto mentre era in Sicilia il preside dell'Istituto Carrara-Nopttolini-Busdraghi, Cesare Lazzari, 59 anni. L'uomo è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 agosto. Stava facendo il bagno nel mare di Sampieri, in provincia di Ragusa, terra di origine della moglie Loredana, anch'essa insegnante. È possibile che abbia accusato un malore. Inutile il trasporto in elicottero all'ospedale di Catania: Lazzari è morto intorno all'1 di notte.

Nato a Lucca, si era laureato in fisica all'università di Pisa ed è stato docente prima nello stesso liceo dove si era diplomato, il 'Vallisneri' di Lucca, poi al scientifico Majorana di Capannori. Era divenatto dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Giuseppe Mazzini" di Livorno, poi dell'Itc 'Carrara' di Lucca nel 2015. Qui nel 2018 ha dovuto gestire il caso dei bulli che avevano vessato una docente, decidendo le misure disciplinari.

Il cordoglio del sindaco Tambellini

“Ho appreso con sgomento la notizia dell'improvvisa morte del dirigente scolastico Cesare Lazzari – dice il sindaco –, col quale ho avuto modo di relazionarmi in diverse occasioni nel corso di questi anni, apprezzandone le doti umane, oltre che professionali. Il mio primo pensiero va alla sua famiglia, cui esprimo personalmente, e da parte dell'amministrazione comunale, la vicinanza in questo momento di estremo dolore”.

Il cordoglio del sindaco di Capannori

Sono profondamente addolorato per questo; in questi anni da presidente della Provincia ho collaborato spesso con lui, viste anche le soluzioni adottate per il Civitali-Paladini. Una persona sempre pronta a dare una mano per fare ciò che è meglio per tutti. Un abbraccio forte forte alla famiglia e a tutte le persone che gli voglio bene.

