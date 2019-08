Pagnana, approvato il progetto definitivo per il parcheggio antistante la scuola di Via Motta

Il progetto nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di riqualificare e riorganizzare l'area antistante la scuola elementare di via Motta in località Pagnana con la realizzazione di un parcheggio funzionale alle esigenze del plesso scolastico e che garantisca un maggiore livello di sicurezza per gli utenti ed i bambini.

«Un impegno importante che abbiamo preso con i cittadini della frazione di Pagnana e che ora diventa realtà - ha dichiarato Brenda Barnini, sindaco del Comune di Empoli -. Più sicurezza, più decoro e maggiore vivibilità per bambini, anziani, famiglie. Lavoriamo per sviluppare un'idea di città sempre più a misura di cittadino e in cui non si possa più dire cittadini di serie b. Questo è solo uno di una lunga serie di piccoli e grandi interventi che interesseranno tutte le frazioni».

IL PROGETTO - La superficie complessiva dell'intervento è pari a circa mq. 1100, di cui circa mq. 700 destinati a parcheggio ed i rimanenti mq. 400 ad area pedonale e relax.

Il parcheggio sarà dotato di circa 35 posti auto oltre ad una zona destinata alla sosta dei motocicli e delle biciclette.

Le alberature presenti all'interno dell'area di intervento verranno in parte protette da riquadrature in profili di acciaio ed in parte inserite in una aiuola a verde di larghezza circa 170 cm che separa i posti auto dalla zona pedonale.

AREA IN SICUREZZA - Al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni la zona pedonale di accesso alla scuola verrà delimitata da dissuasori metallici e sarà caratterizzata da una pavimentazione, diversa da quella destinata a parcheggio, realizzata in calcestruzzo architettonico. Inoltre per indurre gli automobilisti che percorrono via Motta a viaggiare a velocità ridotte (30Km/h) è stato previsto anche un rialzamento del piano stradale nel tratto compreso tra i due attraversamenti pedonali, come a formare un lungo dosso, per dare massima attenzione al pedone.

ILLUMINAZIONE - E' prevista la sostituzione dell'attuale impianto di illuminazione con l’inserimento di nuovi pali e apparecchi illuminanti a LED.

COSTO - Il costo complessivo stimato è pari a € 178.000,00 somma già stanziata nel bilancio comunale annualità 2019.

