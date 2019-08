Pecorino Toscano DOP a Festambiente con degustazioni e incontri

Il Pecorino Toscano DOP torna protagonista a Festambiente, la kermesse nazionale di Legambiente in programma a Rispescia da mercoledì 14 a domenica 18 agosto, con degustazioni e momenti dedicati alla conoscenza della produzione e del valore del marchio DOP.

Tutti i giorni della manifestazione, alle ore 19, il Pecorino Toscano DOP sarà protagonista assoluto dell’iniziativa “Merenda sport” organizzata nell’Ecocampo sport e rivolta, in particolare, ai visitatori più piccoli, mentre venerdì 16 agosto, ancora alle ore 19, L’Officina dei Sapori all’interno di Festambiente darà spazio alla degustazione guidata “Pecorino Toscano DOP: un formaggio fuori dal gregge” in compagnia del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP. Degustazioni e assaggi di Pecorino Toscano DOP sono previste anche nella Bottega del Gusto di Festambiente. Per ulteriori informazioni e per conoscere tutto il programma, è possibile visitare il sito www.festambiente.it.

Fonte: Pecorino Toscano DOP

Tutte le notizie di Grosseto