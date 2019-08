Pisa Calcio in visita alle Terme Tettuccio di Montecatini

In occasione del ritiro estivo dell’ AC Pisa Calcio a Montecatini Terme l’Amministrazione Comunale comunica che è stata organizzata per sabato 10 agosto mattina alle ore 11,00 una visita guidata dello Stabilimento Terme Tettuccio per tutti i Componenti della squadra.

Per l’occasione lo Stabilimento sarà aperto al pubblico in modo da star vicino ai campioni che quest’anno militano in serie B.

A fine visita ci sarà una foto di squadra che consentirà di promuovere il nome della ns città e lo stabilimento termale più bello del mondo e quindi di unire l’onore della presenza dell’AC Pisa Calcio in città con il marketing del territorio e la promozione turistica.

Il Sindaco ringrazia la Dirigenza dell’AC Pisa Calcio, le Terme di Montecatini Spa, il manager calcistico Stefano Pucci per la collaborazione e la disponibilità.

Fonte: ufficio stampa

