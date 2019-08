Nuovo punto Enel a Pisa in via Vittorio Veneto

Buone notizie per i cittadini di Pisa: aumentano, infatti, i servizi grazie al nuovo Punto Enel Energia, denominato Spazio Enel, che ha aperto ufficialmente i battenti in via Vittorio Veneto 1/c. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per la città e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.

A gestire il nuovo Spazio Enel sarà l’imprenditore Giacomo Pelagagge, partner specializzato nel settore della consulenza energetica e delle rinnovabili che conta già Spazi Enel a Pontedera, Cascina, San Miniato e Ponsacco. Presso gli sportelli di via Veneto, che saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 nonché il sabato dalle 9:00 alle 12:30 (anche nel mese di agosto), sarà possibile sarà possibile conoscere le proposte di Enel Energia per elettricità e gas, ricevere risposte in merito alle questioni legate alle proprie forniture e usufruire delle opportunità per l’efficienza energetica.

Nel territorio comunale di Pisa sono presenti anche il Punto Enel diretto in via Battisti 69 e un altro Spazio Enel in via dello Sterpulino. In provincia di Pisa, oltre ai presidi fisici già citati, vi è anche uno Spazio Enel a Bientina in via Vittorio Emanuele II.

