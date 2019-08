Riqualificazione aiuola piazza Manin, via all’allestimento del cantiere

In programma per il fine settimana l’avvio dei lavori in piazza Manin. La Pisamo, infatti, ha in programma di approntare il cantiere per la riqualificazione della aiuola su Piazza Manin.

Per consentire i lavori, che saranno svolti in orario notturno, è previsto domenica 11 e lunedì 12 agosto lo spostamento provvisorio degli stalli dei taxi e di carico/scarico su via Niccolini, con conseguente riorganizzazione degli spazi di sosta per motocicli e portatori di handicap su via Andrea Pisano. Martedì 13 la rimozione della segnaletica esistente e parti di arredo posta sull’area adiacente all’aiuola.

Infine, lunedì 19 è previsto l’inizio dei lavori relativi al rifacimento dell’aiuola, i cui tempi di realizzazione si concluderanno entro il 31 agosto. Durante l’intervento sarà chiuso l’accesso al polo ospedaliero S. Chiara (ingresso da piazza Manin), lasciando libero quello che conduce alle camere mortuarie.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

