Risate toscane a Pubblicamente Insieme con Gianmaria Vassallo

Risate e tanta toscanità a Pubblicamente Insieme.

Martedì 13 Agosto al Parco di Serravalle, a Empoli, arriva Gianmaria Vassallo, a partire dalle 21, con uno spettacolo che non mancherà di offrire momenti di divertimento e di relax a tutte le persone rimaste in città, magari in attesa delle meritate vacanze, che avranno voglia di passare una bella serata al Parco.

Ricordiamo che ogni sera è attivo il servizio bar e ristorazione a cura dei volontari delle Pubbliche Assistenze Riunite.

Fonte: ufficio stampa

