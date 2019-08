Ruba in due esercizi commerciali: arrestato

Ieri in tarda mattinata, i responsabili di Brico Center hanno allertato il 113 in quanto un uomo aveva rubato alcuni attrezzi e si era allontanato. I responsabili hanno descritto accuratamente l'uomo alle forze dell'ordine.

Poco dopo, invece, erano gli addetti alla vigilanza dell’ dell’Esselunga di San Concordio a chiamare il 113, in quanto avevano sorpreso un uomo mentre occultava dentro lo zainetto diversi pacchetti di lamette da barba, per un valore di 80 euro, per poi fermarlo una volta attraversate le barriere.

Gli operatori di Polizia, una volta giunti sul posto, notando la corrispondenza con la descrizione fatta dagli addetti di Brico Center, hanno perquisito l’uomo, un italiano di 29 anni residente a Lucca, trovando nello zainetto alcuni attrezzi che lo stesso aveva rubato poco prima da Brico Center, riconosciuti dagli stessi responsabili. Il soggetto, pertanto, è stato denunciato per furto continuato.

