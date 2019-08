Ruba in due negozi a Lucca, denunciato 29enne

Un 29enne di Lucca è stato denunciato per furto. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 8 agosto, è entrato da Brico Center a Lucca e ha rubato alcuni attrezzi, allontanandosi in seguito. Si è diretto all'Esselunga di San Concordio, lì alcuni responsabili lo hanno visto mentre stava mettendo alcune lamette da barba (per un totale di 80 euro) all'interno dello zaino, per poi scavalcare le barriere e tentare la fuga. C'è, però, chi ha allertato il 113: la polizia lo ha fermato e ha trovato gli oggetti rubati nei due negozi. Per questo è arriva la denuncia per furto continuato.

